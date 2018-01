Bývalá hvězda Primy a Playmate Martina Gavriely po dlouhé době na veřejnosti: Stále je zatraceně sexy

Martina Gavriely Super.cz

"Sundala jsem pyžamo a tepláky a jsem tady. Byla jsem u zrodu soutěže Miss Hasička, byla jsem tváří prvního ročníku, tak jsem si nemohla nechat křest kalendáře letošních vítězek ujít," řekla Super.cz Gavriely.

Co nyní Martina dělá? "Stále prodlužuji vlasy, bydlím za Prahou, jezdím sem jen občas a jsem spokojená," usmívá se. Svět šoubyznysu jí prý nechybí. "Svým způsobem ho stále mám, můj partner produkuje a hraje v kapelách. Interpreti chodí k nám domů. Jsem vlastně pořád v tom centru dění, akorát z kamery jsem zmizela. Občas si zavzpomínám, ale nechybí mi to, jsem fakt spokojená," dodala.

Svatba, kterou plánovali s muzikantem Marcusem Tranem, také není na pořadu dne. "Já se vdávat nechci. Zasnoubili jsme se a stačí to. Vztah máme hezký, trvá osmým rokem, nechci, aby se to pokazilo. Třeba k tomu dojde, ale momentálně to v plánu není," uzavřela. ■