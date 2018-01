Jak to spolu mají? Vašek Noid Bárta promluvil o rozvodu s manželkou Gábinou i výchově dcery

Vašek Noid Bárta se ještě nerozvedl. Super.cz

"Musím to zaklepat, je to teď s Gábinou opravdu dobrý. Co se týče střídavé péče, já jsem nikdy nechtěl systém čtrnáct dní u mě, čtrnáct u Gabči. Já myslím, že to pro dítě ani není zdravé. Já jsem jen chtěl Terezku vidět minimálně třikrát týdně, buď za ní zajet, nebo si ji třeba na dvě noci vzít k sobě, což se podařilo, na tom jsme se domluvili. Jsem naprosto šťastný," řekl Super.cz Noid. "Soudně jsme to dodělali tak, že budu Terezku vídat každé tři dny. Je to super," upřesnil.

Rozvedený stále ještě není. "Ani jsem to ještě tolik neřešil, pro mě byla prioritou dcera. Věci jako jsou majetky, jsou mi jedno, na to kašlu. Já myslím, že i na těchto věcech se ale domluvíme jako rozumní lidé," dodal na slavnostním křtu kalendáře Miss Hasička 2018. ■