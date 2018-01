‚Frodo Pytlík‘ Elijah Wood vypadá velmi spokojeně. Za ruku si vodí tuto o něco vyšší dánskou producentku

Elijah Wood randí s Mette-Marií Kongsved. Profimedia.cz

Herec Elijah Wood na blešáku v Pasadeně vypadal vyloženě spokojeně. Usmíval se a stejně tak jeho doprovod. Za ruku si vedl dánskou producentku Mette-Marii Kongsved. Dohromady se nejspíš dali během natáčení filmu I Don´t Feel at Home in This World Anymore, který ona produkovala a on v něm hrál.

I Wood už má zkušenosti jako producent. Podílel se na snímcích Cooties a Bitch a letos by měl být uveden jeho další počin Corpse Tub.

Co se Woodova osobního života týče, v minulosti pět let chodil s herečkou a hudebnicí Pamelou Racine (do roku 2010) a podle informací zahraničního bulváru byl posléze vídán s herečkou Kerry Bische. I je zřejmě spojila práce, jak už to tak u herců a filmařů bývá - účinkovali spolu v dramatu Grand Piano.

Kongsved je pod zmíněným filmem I Don´t Feel at Home in This World Anymore podepsána ještě jako Mette-Marie Katz. Zda je s režisérem E. L. Katzem, již rozvedená, není známo. ■