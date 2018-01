Klára Issová si během natáčení Zoufalých žen sáhla na dno. Vyčerpání, náročné scény a pohotovost

Režisér s představitelkou hlavní role Klárou Issovou Herminapress

Svůj další velký den má za sebou herečka Klára Issová (38). Dočkala se premiéry nového snímku Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, kde se zhostila hlavní role Olgy. Během natáčení komedie vzniklé na motivy knihy Haliny Pawlowské (62) si herečka sama na sobě vyzkoušela svou odolnost a schopnost, kam až je schopná zajít. Diváci se mohou na vlastní oči přesvědčit, že na place dostala pěkně do těla.

„Náročných momentů na natáčení bylo několik. Bylo pro mě těžké točit první dva týdny pouze v noci. Měla jsem přehozený režim a musela se přehoupnout dostat se pak do denního natáčení,” popsala Klára první úskalí. „Nechyběly tam kaskadérské scény, které mám ale já osobně ráda, protože se při nich učím něco nového a baví mě to,” říká herečka. Při natáčení fyzicky náročných scén si Issová neublížila, ale ke zranění došlo ve zcela jiném momentu. „Třetí natáčecí den jsem si rozřízla prst. Při jedné scéně si moje postava řeže stahovací kalhotky velkým nožem. Nešlo mi to, protože nůž byl tupý, tak jsem požádala o to, aby mi ho přiostřili, a pak jsme jeli na pohotovost,” směje se už dnes Klára situaci, po které skončila se čtyřmi stehy.

„Paní doktorka mi prst zašila tak krásně, že není nic vidět,” usmívá se Klára Issová. ■