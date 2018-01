Na premiéře filmu, v němž si zahrála s manželem, se krásná herečka předvedla v průsvitných šatech

Herečka Elsa Pataky se stala ozdobou newyorské premiéry filmu 12 Strong.

Možná, že je vdaná za jednoho z nejatraktivnějších mužů planety, to ovšem neznamená, že sama nevládne mocným kouzlem krásných žen. Naopak! Vždyť kdo by navíc hádal, že je španělská herečka Elsa Pataky (41) navíc už trojnásobnou matkou?

Atraktivní, o sedm let starší manželka australské hvězdy marvelovských trháků o Thorovi Chrise Hemsworthe (34), navštívila v New Yorku premiéru válečného dramatu natočeného podle skutečné události. Ve filmové novince 12 Strong si Elsa sama zahrála, a to právě po boku svého muže Chrise. Ten ve snímku ztvárnil hlavní roli velitele dvanáctičlenného komanda, které se v Afghánistánu utká s obrovskou přesilou padesáti tisíc bojovníků Al-Káidy.

Jako neohrožený bojovník se ale Chris tvářil i během večera, kdy dělal své ženě garde. Aby také ne! Vždyť Elsa pojala premiéru jako příležitost k půvabné a sexy provokaci. Před novináře na červený koberec totiž předstoupila v šatech, které toho více odhalovaly, než kryly. Tím ale také zároveň prokázala, že věkový rozdíl, který mezi nimi je, je pouze nic neříkajícím číslem. ■