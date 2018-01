Vévodkyně Kate se tentokrát vydala ven bez Williama: Doma nechala zásnubní prsten za 8 miliónů

Kate bez Williama a zásnubního prstenu Profimedia.cz

V úterý se vévodkyně Kate (36) v doprovodu svého manžela objevila v Coventry. O den později v Londýně reprezentativní funkci plnila bez svého manžela. Povinnosti ji zavedly za dětskými pacienty do nemocnice.

Nastávající maminka se tentokrát na veřejnosti objevila v outfitu s výrazně nižší pořizovací cenou. V Coventry oblékla růžový kabát značky Mulberry, který vyjde na 1 500 liber (43 tisíc korun). O den později zvolila červenou alternativu z kolekce Boden. Tento kabát je k dostání za 220 liber (6 tisíc korun).

„Hodnota“ vévodkyně byla podstatně nižší, než je u ní obvyklé. Nezdobil ji totiž zásnubní prsten. Šperk, jehož hodnota činí 300 tisíc liber (8,6 miliónu korun) a kdysi patřil princezně Dianě, Kate nechala doma.

To ovšem neznamená, že by se její manželství s Williamem hroutilo. Vysvětlení je prosté. Vévodkyni v pokročilé fázi těhotenství otékají prsty a prsten by jí překážel. I když je Kate součástí britské královské rodiny, řeší stejné problémy jako jakákoliv jiná těhotná žena. ■