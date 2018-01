Dýchejte zhluboka! Nejkrásnější české hasičky odhodily svršky a svlékly se pro kalendář

Hasiči a hasičky nafotili kalendář. Foto: Jan Tůma

To potvrdila i vítězka soutěže Miss Hasička 2017 Nikola Kumpanová. "Byla to velká zkušenost, něco nového. Nebylo to úplně příjemné, styděla jsem se ze začátku hodně," prozradila Nikola, která je dobrovolnou hasičkou.

V kalendáři ukázala maximum, kam je při focení ochotna zajít. "Myslím, že to dopadlo skvěle, je to sexy, svůdné tak akorát. Dál bych určitě nešla. Nahá bych nefotila," dodala dobrovolná hasička a studentka Obchodní akademie v Senici na Slovensku.

Slavnostní křest kalendáře moderoval Libor Bouček (37) a role kmotrů se ujali Václav Noid Bárta (37) a Kateřina Průšová. Noid byl u zrodu soutěže a byl součástí prvního ročníku Miss Hasička. Kateřina se letos zúčastnila soustředění finalistů a finalistek. "Holky a vlastně i kluky jsem učila chůzi po mole a musím říct, že na to, že to pro ně byla premiéra, byli hrozně šikovní. Kalendář dnes vidím poprvé a moc se mi líbí. Je sexy, ale ne vulgární. Holky na fotkách vypadají nádherně," dodala Průšová na křtu kalendáře. ■