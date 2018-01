Renče na premiéru přišla podpořit i krásná manželka. Tři týdny po porodu dcerky vypadá skvěle!

Marie Renčová všechny překvapila svou přítomností. Herminapress

Velkým překvapením na premiéře filmu Filipa Renče (52) Zoufalé ženy dělají zoufalé věci byla přítomnost jeho manželky Marie. Není to totiž ani měsíc , co sympatická herečka přivedla na svět dceru Sofii Marii.

„Je to poprvé, co jsem na delší dobu od dcery. Je to samozřejmě nezvyk, ale hlídá moje maminka, tak jsem si jistá, že to bude všechno v pořádku,” uvedla s úsměvem pro Super.cz režisérova žena. Marie chtěla být svému manželovi nablízku v jeho velký den i přesto, že je ještě v šestinedělí. „Film jsem stále neviděla, tak to pro mě bude překvapením. Jsem natěšená a zvědavá,” řekla.

Dvaapadesátiletý režisér si otcovskou roli užívá. „Pro mě je to velká duševní změna v tom pozitivním slova smyslu. Člověk nemyslí jen na sebe, ale taky na někoho jiného,” svěřil se nám Renč před premiérou.

Filip Renč se snaží své manželce s péčí o dceru co nejvíc pomáhat, ale někdy se jeho snaha prý míjí účinkem. „Jsem v roli otce nemotora, ale zvládám toho dost, jako je přebalování a spol. Snažím se ale vnímat velkou zodpovědnost za to dítě, aby bylo zdravé, dobře vychované,” řekl Super.cz hrdý otec Filip Renč. ■