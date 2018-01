Vstal z mrtvých. Šéf České Miss, kterému po kolapsu dávali jen minimální šanci na život, zhubl čtyřicet kilo

Martin Ditmar zázrakem přežil. Super.cz

„Nejdříve jsem si všiml, že mi začala ubývat energie. Najednou to přišlo jako rána z čistého nebe, Eva mě odvezla do nemocnice, kde mi odebrali krev a na nic zásadního nepřišli. Dostal jsem kapačku na uvolnění bolestí a poslali mě domů. Odpoledne se bolesti vrátily s ještě mnohem větší razancí a už si mě tam nechali,” vzpomíná na nejhorší okamžiky partner Evy Čerešňákové.

Lékaři Martina Ditmara kupodivu neoperovali, ale zvolili techniku zavodňování, kdy neutralizovali zánět v těle. „Nejprve jsem dvacet kilo přibral. Dnes mám mínus čtyřicet kilo. Dvacet kilo tekutin je pryč, ale odešlo i dvacet kilo svalové hmoty,” říká Ditmar, před kterým je ještě dlouhá cesta k celkové nápravě. To nejhorší má ale, zdá se, za sebou. „Po měsíci v umělém spánku se musel naučit znovu mluvit, používat ruce,” vzpomíná na chvíle hrůzy po probuzení z umělého spánku.

Soutěž Česká Miss se v posledních měsících potýká s vleklou krizí.

Byly tyto problémy podle Ditmara spouštěcím impulzem jeho zdravotních komplikací?

„Spouštěčem byl pro mě nakumulovaný stres. Nebyl to stres za posledních dvanáct měsíců, ale za posledních patnáct, dvacet let mé profesní dráhy, kdy jsem to s prací přeháněl," říká Martin Ditmar, který se zúčastnil pondělní tiskové konference České Miss, kde byl oficiálně zahájený další ročník. ■