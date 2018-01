Lady Gaga chtěla být sexy a vsadila na volná ňadra pod sakem. Udělala dobře?

Začátek turné Lady Gaga: Na evropskou půdu vstoupila hvězda v růžovém. Foto: Super.cz/Profimedia

Na právě startující evropské turné vyrazila Lady Gaga (31) dokonale odpočatá a zrelaxovaná. Náročná choreografie, na kterou jsme u jejích koncertních show zvyklí, ji bude totiž stát spoustu sil. Ještě, než Evropanům přijela zazpívat, utekla proto načerpat ´plnou nádrž´ energie až do tropické Kostariky.

O to silnějším momentem měl samozřejmě být její přílet do Evropy. Vsadila na sice laciný, ale velmi funkční a osvědčený trik s odvážně odhalenou hrudí (fanouškům ji naservírovala hned po svém přistání v Barceloně), na někoho ovšem její entrée mohlo působit i trochu rozpačitě.

Autorka takových hitů jako Poker Face, Born This Way, Just Dance, nebo Bad Romance vstoupila na evropskou půdu v růžovém kostýmu. Zapnutý knoflík saka na zpěvaččině nahém těle vytvořil obří klín, který toho hodně ukázal. Jestli se ale kýžené erotické dusno, které bývalo nedílnou součástí image této americké hvězdy, dostavilo i tentokrát, necháme na vás. ■