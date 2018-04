Tahle sexbomba fušuje chlapům do řemesla: Nejspokojenější je za volantem kamiónu

Tahle holka zvládá práci pro drsné chlapy. Profimedia.cz

Zdroj obživy šestadvacetileté Blayze Williams by správě tipoval málokdo. Sexy blondýnka netančí u tyče, ale překvapivě brázdí dálnice stejně jako ti nejdrsnější muži.

Blayze by se u silnice vyjímala spíše jako stopařka, která by mohla způsobit dopravní kolaps. Místo toho už sedm let sedí v kabině kamiónu a sleduje provoz jako zkušená řidička.

Australanka, která má zkušenosti s modelingem, si už zvykla na nechápavé pohledy barmanů, kteří nevěřícně zkoumají její licenci na vozidlo s 18 koly pokaždé, když si chce dát drink. Kamióny nejprve čistila, ale když je potřebovala přemístit, udělala si řidičák. Pak už nic nebránilo tomu, aby se vydala na cesty.

„Lidé si řidiče kamiónů představují jinak než mě. Svoji práci si každý den užívám. Nikde jinde se necítím tak skvěle jako za volantem,“ tvrdí kočička, která pronikla do oboru ovládaného muži. Ne nadarmo je označována za nejžhavější řidičku na světě. ■