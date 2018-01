Půvabná seriálová hvězda nemá krásné jen oči. V bikinách vypadá naprosto skvěle

Nina Dobrev Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Je sympatické, že své popularity Nina využívá i pro dobré věci. Například aktivně podporuje organizaci na záchranu oceánů Oceana. Dobrev konkrétně natočila video, které má upozornit na obchodování se žraločími ploutvemi.

„Dřív jsem se bála, ale pak jsem si přečetla fakta,“ říká herečka stojící po prsa ve vodě. Další záběry ji pak ukazují pod vodou, jak plave se žraloky. „Žraloci udržují oceán zdravý. My je nezajímáme. To nás zajímají jejich ploutve a je to děsivé,“ říká dále. „Ročně skončí na trhu s ploutvemi milióny žraloků. Pomozte prosím a přidejte se ke mně a k Oceaně v kampani na zastavení obchodování se žraločími ploutvemi a pomozte je zachránit,“ vyzývá Dobrev nejen své fanoušky. ■