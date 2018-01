Eliška Kaplicky vyrazila s dcerou na výstavu. Víme, kdo je maskovaný muž, který ji doprovází

Eliška Kaplicky a její doprovod Foto: Game on (2x)

Nad tím, jak to má Eliška Kaplicky Fuchsová v partnerských vztazích, se vznáší jeden velký otazník. Vdova po uznávaném architektovi Janu Kaplickém totiž do společnosti vyráží bez pánského doprovodu a poměrně často s sebou bere svou dceru Johanku (9). Výjimkou nebyla ani její návštěva výstavy Game On. Eliška na akci vyvedla také svého bratra Kryštofa s neteří.