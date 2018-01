Proč některé ženy nedosáhnou orgasmu?

Jaké je tajemství ženského orgasmu? A lze podpořit jeho dosažení? Ženský orgasmus hraje důležitou roli nejen v partnerském životě. Pojďme se podívat na pár faktů.

Ženy to mají s dosažením orgasmu o něco složitější než muži. Dle statistik dosáhne pravidelně orgasmu při sexu něco kolem 30 % žen. Z toho převážná většina pomocí stimulace klitorisu. Tzv. vaginální orgasmus nezažilo přibližně 80 % žen. Ženy to mají složitější i co se týká doby, kterou pro dosažení orgasmu potřebují. Dle výzkumu ženy potřebují k orgasmu cca 20 minut, kdežto muži pouze 2-5 minut. Je tedy potřeba zapojit předehru nebo se ženě věnovat i po partnerově vyvrcholení.

Ženský orgasmus je zdrojem nejen potěšení, ale často i problémů

FOTO: Fotky-foto.cz

Každé ženské tělo je unikát a mužské ego je velké

Neexistuje přesný návod, jak orgasmu dosáhnout. Každé ženské tělo je unikátní a potřebuje ke stimulaci jiné podněty. Schopnost se také mění věkem a psychickým a fyzickým rozpoložením ženy. Nicméně platí, že muži i ženy ho berou jako měřítko spokojeného sexuálního života. Pokud žena orgasmu nedosáhne, vede to často k partnerským rozporům, které mohou často vyústit i rozchodem. Muži si často nechtějí připustit, že s nimi partnerka nedosáhne orgasmu. Taková situace je však běžná, ale nemá zásadní vliv na spokojený sexuální život z hlediska ženy. To, že ženský orgasmu je často důležitější pro muže než pro ženy samotné, potvrzuje i výzkum, kdy cca 44 % mužů tvrdí, že s nimi partnerka dosahuje orgasmu, ale opačně to tvrdí jen asi 22 % žen.

Lze podpořit dosažení ženského orgasmu?

Odpověď zní ano! Jak jsme sice psali výše, neexistuje přesný návod, jak orgasmu dosáhnout, je to velmi individuální a záleží na mnoha aspektech. Navíc to, co funguje s jedním partnerem, nemusí fungovat s druhým. Nicméně lze definovat pár příčin, které mohou dosažení orgasmu komplikovat a pár tipů, jak těmto příčinám předejít. Jaké tedy mohou být časté příčiny, které komplikují dosažení orgasmu a jak na ně vyzrát?

Nedostatečné zvlhčení, prokrvení a citlivost pohlavních orgánů

Výše zmíněné příčiny často komplikují nejen dosažení orgasmu, ale i celkově uspokojivý sexuální styk. Existují speciální lubrikační gely a intimní spreje, které díky aktivním látkám, v nich obsažených, pomáhají zvyšovat citlivost vaginy, díky lepšímu prokrvení a tím výrazně napomáhají dosažení orgasmu, zajišťují také ideální zvlhčení a kluzkost. Mezi oblíbené produkty pro lepší prokrvení, větší citlivost a snazší dosažení orgasmu patří např. LibidoUp lubrikační gel a LibidoUp intimní spray.

Produkty s řady LovelyLovers LibidoUP pomohou s častou příčinou, která komplikuje dosažení ženského orgasmu

FOTO: IntimniNakupy.cz

Záleží na velikosti?

Dalším důvodem, proč ženy nemohou dosáhnout orgasmu, může být nedostatečná velikost partnerova penisu. I když platí, že i s malým „kašpárkem“ se dá zahrát velké divadlo a důležitější je šikovnost a vytrvalost partnera, tak přeci i velikost může hrát důležitou roli, například když jsou ženy zvyklé na větší velikost údu u předchozího partnera nebo jejich vagina po porodu není již tak pevná a těsná. Pro tyto ženy se vyvíjejí lubrikační gely a spreje, které pomůžou zúžit a zpevnit vaginu. Produkty TightUP od značky LovelyLovers obsahují látky pro lepší těsnost a pružnost vagíny a zároveň mají kladný vliv na lepší prokrvení a zvlhčení. Pro pány také existují produkty, které jim pomohou podpořit velikost jejich mužství.

Lubrikační gel nebo intimní spray TightUp vám pomohou zažít intenzivní prožitek

FOTO: IntimniNakupy.cz

Snížené libido, únava nebo projevy spojené s menopauzou

Tyto důvody patří k častým příčinám, proč ženy nemohou dosáhnout orgasmu. Je to způsobeno dnešním náročným životním tempem, stresem a vypětím. Často se tyto projevy vyskytují také v přechodu, kdy se k nim přidávají další, jako jsou bolesti hlavy, snížená chuť k sexu a další. V tomto případě je vhodné sáhnout po některém z kvalitních doplňku stravy. Např. Femm Passion libido caps. s Certifikátem bezpečnosti od Státního zdravotního ústavu, obsahuje látky s kladným vlivem na sexualitu, fyzické a psychické zdraví, vitalitu, sexuální zdraví, duševní pohodu, stres (díky Turnera diffusa), menopauzální komfort – hormonální rovnováhu (díky Muira puama, Trifolium pratense) a mnoho dalších věcí. Oblíbeným doplňkem pro ženy v každém věku je v této oblasti také Maca Fresh women.

Doplněk stravy Femm Passion obsahuje složky s kladným vlivem na sexualitu a intimní zdraví ženy

FOTO: IntimniNakupy.cz

Přírodní afrodiziaka

Při nedostatečné chuti na sex, sníženém libidu nebo únavě doporučujeme také vyzkoušet některé z afrodiziaka na přírodní bázi. V nabídce jsou produkty různého zaměření. Kapsle, nápoje, rozpustné prášky a další. Stačí si jen vybrat.

Doplněk stravy Elixir of love na přírodní bázi. Rozpoutejte plameny vášně!

FOTO: IntimniNakupy.cz ■