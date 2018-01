Jane Fonda (80) se objevila na veřejnosti s velkou náplastí na obličeji. Zákrok podstoupila kvůli rakovině

Slavná Jane Fonda (80) se na veřejnosti objevila s náplastí pod spodním rtem. Foto: Super.cz/Profimedia

„Jenom chci vysvětlit ten obvaz,“ řekla Fonda ve studiu, kde spolu s další hvězdou Lily Tomlin (78) odpovídala na otázky týkající se současného stavu Ameriky, potažmo světa. „Právě mi ze rtu odstranili rakovinu. Myslela jsem, že se to zahojí dřív, než sem přijdu. Je to ale v pořádku...,“ omlouvala se. „Jen to chci vysvětlit. Běžně to neřeším. Svět se rozpadá. Co jsou proti tomu mé rty?“ zlehčovala svůj aktuální vzhled s úsměvem a notnou dávkou ironie v hlase.

S hereckou kolegyní Lily Tomlin, která s Jane ve studiu byla, ztvárnily hlavní role v úspěšném televizním seriálu Grace a Frankie, vysílaném od roku 2015. Obě dámy v něm mají role manželek právníků, které se nesnášejí a snaží se navzájem se vyhýbat. Tedy až do chvíle, kdy jim právě jejich manželé oznámí, že se s nimi rozvádějí, protože spolu už dvacet let udržují homosexuální poměr a jsou do sebe zamilovaní. To obě ženy následně donutí žít společně. ■