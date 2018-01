Syn slavného zpěváka skončil mezi bezdomovci: Po penězích závratně bohatého otce, který ho zavrhl, netouží

Tom Jones o syna nejeví zájem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jeden z nejbohatších Britů se nemovitosti samozřejmě nezbavil kvůli finanční tísni. Dům s pěti ložnicemi obýval se svou manželkou Lindou, která v roce 2016 podlehla rakovině plic. Bez ní se v Kalifornii necítil dobře a rozhodl se pro prodej.

Zpěvákův devětadvacetiletý syn Jonathan Berkery, který se pokusil prorazit na hudební scéně pod pseudonymem Jon Jones, má v New Jersey úplně jiné starosti. Spí v ubytovně pro bezdomovce v jedné místnosti společně s dalšími 30 muži. Otec o něj prý nikdy neprojevil zájem. Jonathan přitom po jeho penězích netouží. Mnohem více by jej potěšilo, kdyby ho navštívil: „Rád bych s ním mluvil o úplně obyčejných věcech. Chtěl bych se s ním setkat, než bude pozdě.“

Tom Jones, který momentálně účinkuje jako kouč v britském Hlasu, se ke svému druhému synovi nikdy nehlásil. Jeho otcovství musely potvrdit testy DNA. Potomka zplodil ve svých 47 letech s tehdy čtyřiadvacetiletou začínající modelkou Katherine Berkery během krátkého flirtu v New Yorku. Zpěvák byl v té době ženatý a údajně vystřídal 250 žen ročně. Soud mu nařídil na syna přispívat 1700 liber měsíčně, což činí téměř 50 tisíc korun. Peníze však Jonathan dostával jen do svých 18 let. ■