Aneta Vignerová jen v kalhotkách! Takhle hubená nebyla ani před devíti lety na Miss

Aneta Vignerová Foto: archiv Estetika Brno(5x)

Modelka Aneta Vignerová (30) má nejštíhlejší postavu ve svém profesním životě, váží dokonce méně, než na finále Miss ČR, kde v roce 2009 zvítězila. A maká na ní dál. Kromě fitka, kde je jako doma, se nechává balit do bandáže jako mumie.

"Je to o tom, že se tělo detoxikuje a odvodní, nezadržuje vodu a taky je to super proti celulitidě. Nenechávám ze sebe dělat mumii kvůli hubnutí, to určitě ne," řekla Super.cz Vignerová, která své tělo předvedla jen v kalhotkách.

Aneta Vignerová patří mezi naše nejúspěšnější modelky a nechybí prakticky na žádné prestižní módní show. A ráda by na nich bodovala dál, takže se stará. Jen aby to nepřehnala. ■