Zpěvačka (✝46) legendárního hitu Zombie byla nalezena mrtvá v hotelovém pokoji

Dolores O'Riordan Profimedia.cz

Kapela, která v roce 2010 koncertovala na festivalu Colours of Ostrava, prozatím nezveřejnila žádné bližší informace. Podle policejního zdroje serveru MailOnline bylo tělo Dolores dnes ráno nalezeno v hotelovém pokoji. Zpěvačka v minulosti trpěla psychickými potížemi. Nic však nenasvědčovalo tomu, že by její stav byl vážný.

Kapela The Cranberries vydala v roce 1993 debutové album Everybody Else Is Doing It, So Why Can´t We? Průlom přišel až o rok později s deskou No Need to Argue, na níž zazněly hity Zombie a Ode to My Family.

Skupina se v roce 2003 rozpadla. O šest let později však přišel comeback a následně album Roses. Loni The Cranberries vydali výběrovou kompilaci Something Else. Kapela plánovala turné, ale většina koncertů byla kvůli zdravotním komplikacím zpěvačky zrušena. ■