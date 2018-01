Vážila už neuvěřitelných 160 kilo. Podařilo se jí 76 zhubnout, ale vypadá teď jako splasklý balón

Britka Nicky Codrai (42) trpěla závislostí na slazených nápojích. Foto: Super.cz/Profimedia

Její extrémně nezdravý životní styl a doslova brutální závislost na slazených nápojích jí postavu napěchovaly takovým množstvím tuku, že se její hmotnost dostala až na šílených 160 kilogramů. Její tělo dorostlo až takových rozměrů, že už měla pouhé troje šaty, do kterých ho dokázala nacpat, aniž by praskly ve švech.

Když se Britka Nicky Codrai (42) z Rotherhamu v Yorkshiru pustila s obezitou do boje, byl to zpočátku nerovný souboj. Tělo se dietě vzpíralo, jak mohlo. Aby ne. Vždyť hodnotám kalorií, které do té doby každodenně přijímalo, odmítá zdravý rozum uvěřit. Pro příklad - jen přeslazených limonád vypila denně kolem 20 plechovek, což dělá okolo 6,8 litru. „V prvních týdnech jsem byla opravdu velmi náladová a otrávená, ale váha začala klesat," vzpomíná Nicky.

Sama dieta přitom byla celkem jednoduchá. Místo večeře, tedy smaženého kuřete s bramborami, vlastně jediného jídla, které denně snědla, nasadila obvyklé porce k snídani i k obědu. Vynechala pouze zmíněnou limonádu a začala pít neslazené minerálky a vodu.

„Teď mám tolik energie, že mohu vykonávat všechny domácí práce, a dokonce tančit i hrát si s vnoučaty...,“ pochvaluje si. ■