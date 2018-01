Bývalá rosnička a hvězda obrazovek: Sexy blondýnka s věkem neztrácí nic ze své krásy

Romana Jákl Vítová (s Tinou Pletánkovou) v roce 2002 a dnes Foto: Super.cz/ Kundrát / CNC / Profimedia, Profimedia.cz

Však také neustále slýchá samé lichotky. Lidé ji připodobňují ke kráskám od Claudie Schiffer po Danielu Peštovou. Je sympatické, že jí to nestouplo do hlavy. „Neřeším to. Je to milé, protože jde o krásné ženy,“ říká manželka judisty, producenta a režiséra Petra Jákla.

Receptem na obdivuhodný vzhled může být podle Jákl Vítové mateřství. Spokojenost, která z ní vyzařuje, má prý své kořeny právě v narození dětí. „Děti jsou totiž takoví mí mistři a učitelé radosti a lehkosti bytí,“ řekla v jednom z rozhovorů.

S holčičkami a manželem přišla i na otevření ledové plochy v jednom z pražských obchodních center. ■