Sexbomba s velkoformátovou zadnicí se na sociální síti pochlubila pořádně pikantní fotkou

Coco a její slavná zadnice Profimedia.cz

Manželka rapera Ice-T (59), s nímž má téměř dvouletou dcerku, tak oslavila svoji jedenadvacetiletou kariéru glamour modelky.

„Nováčci ani netuší jakou kariéru modelky mám za sebou, vidí mě jen jako ženu, matku a někoho, kdo vystupoval v reality show, ale stejně jako každá herečka, zpěvačka, raperka nebo bavička, jsem i já hrdá na to, čeho jsem dosáhla. Mám pocit, že by to lidé měli vědět, protože to nebylo snadné...,“ zavzpomínala ve svém postu k fotografii.

Všem svým téměř třem miliónům fanoušků tímto příspěvkem připomněla, že nejen americká hvězda televizní zábavy Kim Kardashian (37) nebo slavná raperka (35), ale i ona před lety stála u zrodu fenoménu kyprých ženských tvarů a velkých zadnic, a to v době, kdy trendy udávaly štíhlé modelky typu Kate Moss (44). ■