Bývalka Leonarda DiCapria na pláži cvičila jógu. Pak ale překvapivě sundala plavky a ukázala ňadra

Začala meditací, pak si ale sundala horní díl plavek. Modelka Kelly Rohrbach (27) se toho prostě nebojí. Foto: Super.cz/Profimedia

Sedmadvacetiletá blondýnka z Connecticutu, která byla pár měsíců i přítelkyní Leonarda DiCapria (43) (43), ale v plavkách dlouho nevydržela. Po načerpání zenové energie usoudila, že horní díl bikin jí kazí image i rovnoměrné opálení a raději ho odložila.

Plavčice C.J. Parker z filmového propadáku Pobřežní hlídka to ovšem dělá poměrně často, takže o moc exkluzivní záběry se nejedná. Svoji předchůdkyni ze seriálové verze z 90. let Pamelu Anderson (50) se svými přírodními vnadami, přinejmenším co se týče objemu, překonat nemůže... Ale jen tím dokazuje, že méně je někdy více.