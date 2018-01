Kde je nejlepší trávit letošní zimu? Zjistěte, kde se ohřát!

Dlouhé bílé pláže v Dominikánské republice

Nejlepší dovolenou v Dominikánské republice zažijete od října do května, kdy v zemi panuje nejpříjemnější počasí. K návštěvě nepotřebujete víza ani očkování, jediné, co musíte s sebou zaručeně vzít, jsou plavky a foťák. Zaběhejte si po nekonečně dlouhých bílých plážích, schlaďte se v křišťálově čisté vodě a poté se vydejte na výlet do přírody. Čekají na vás hory, písečné duny, ale i veselí a přívětiví domorodci. V únoru navíc k poloostrovu Samana připlouvají velryby, takže pokud chcete zažít něco neobyčejného a nezapomenutelného, vydejte se do Dominikány v tomto období. Jestli jste fanoušky surfování, doporučujeme se vydat do střediska Puerto Plata.