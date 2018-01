Tohle bohužel nebylo možné přehlédnout: Chůva Fine (60) nechala doma podprsenku

Fran se obešla bez podprsenky. Profimedia.cz

Pokud podprsenku nenosí dvacátnice, jejichž ňadra odolávají gravitační síle, rozhodnutí je obhájitelné. Šedesátiletá Fran Drescher by ale spodní prádlo odmítat neměla.

Představitelka ikonické chůvy Fine dopřála svým ňadrům volnost, což bohužel v černých šatech moc parády nenadělalo. Herečka si takhle ovšem nevyšla na žádný ceremoniál, ale pouze na večeři v Beverly Hills, kde očividně nepočítala s tím, že se dostane před objektiv fotografa slídícího po celebritách v civilu. I když Fran nebyla úplně dokonalá, do objektivu se ochotně usmívala. Když o týden dříve vyrazila na benefiční akci do New Yorku, vypadala mnohem lépe.

Známá herečka se proslavila seriálem Chůva k pohledání, který se v 90. letech dočkal šesti sezón a dodnes je reprízován na televizních stanicích. Fran se v posledních letech věnuje spíše dabingu. V animované sérii Hotel Transylvánie namluvila postavu jménem Eunice. Diváci ji v původním znění uslyší i letos v červenci, kdy do kin dorazí třetí díl s podtitulem Příšerózní dovolená. ■