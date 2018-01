Její vrstevnice se vdávají a rodí děti. Proč se Kašáková nedočkala zásnubního prstýnku ani na romantické dovolené?

Benefiční představení Horečka úterní noci vzniklo hlavně díky Lilian Sarah Fischerové a Veronice Kašákové. Michaela Feuereislová

Poslední dovolená Veroniky Kašákové s partnerem Milanem Sovadinou vypadala jako dovolená snů. Mnozí předpokládali, že dvojice na exotickém ostrově Bali posune svůj vztah do další úrovně. Pokud by snad nedošlo ke svatbě na pláži, tak aspoň k zasnoubení. Ale chyba lávky.

„Na dovolené se nic nestalo. Můj přítel moc nemá rád prvoplánové situace, kdy se to čeká. Je v tomhle ohledu dost nečitelný a možná mě překvapí s prstýnkem u čištění zubů,” směje se Kašáková a jedním dechem dodává: „Je ale pravda, že se o tom zdravě bavíme, vždyť jsme spolu pátým rokem. Máme už asi naplánované, kdy k tomu dojde. Ráda bych to stihla do svých třiceti let, chtěla bych totiž nejdřív svatbu a pak děti. Věk ale zase tak nehrotím. Myslím si, že když je mladá duše, tak jde všechno,” směje se osmadvacetiletá modelka.

Dovolenou si Veronika i tak užila. „Bylo tam krásně. Vlastně ani nevím, jestli najdu ta pravá slova, abych vystihla pocity, které jsem tam měla. Opravdu je to čarovné místo plné úžasných zákoutí. Procestovali jsme ho na skútrech a byla to jedna z nejhezčích dovolených, které jsem kdy absolvovala. Myšlenkami tam stále jsem,” říká finalistka soutěže Česká Miss 2013.

S Veronikou jsme se potkali na zkoušce představení Horečka úterní noci, jehož výtěžek poputuje na účet její nadace. Není to ale zdaleka jediná aktivita, které se kráska, která sama vyrostla v dětském domově, věnuje. „Spolupracujeme s jednou australskou organizací, která se věnuje podobné činnosti jako my. Navíc jsem začala přednášet ve firmách,” říká Veronika Kašáková. ■