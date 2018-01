Martina Pártlová přiznala nového chlapa. A pozor, ještě letos chce otěhotnět

Martina Pártlová touží po miminku. Super.cz

"Chtěla bych otěhotnět ještě letos, tak třeba se to povede. Chlapce mám už skoro pět měsíců. Teď letíme na dovolenou na Kubu. On to má stejně, taky by chtěl dítě," prozradila Super.cz Pártlová na představení muzikálu Kapeska, kde hraje jednu z hlavních rolí.

"Není to nikdo z našeho oboru, známe se asi osm let, byli jsme kamarádi, a tak nějak z toho vzniklo, že u něj vlastně bydlím," dodala s úsměvem zpěvačka a zavtipkovala, že to je ten nejlepší vánoční dárek, co mohla rodičům dát. ■