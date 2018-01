Sexy reportérka TopStaru v Thajsku bojuje s mořskými blechami: Po těle má štípance s puchýři

Martina Jandová si z dlouhé dovolené neodveze jen příjemné zážitky. Foto: archiv M. Jandové

"Je to šílený. Všude mám bodance s puchýři," prozradila Super.cz reportérka TopStaru. "Myslela jsem, že to je od komárů, ale Thajci říkají, že je to od nějakých mořských potvor. Tak asi mořské blechy. Koupila jsem na to nějakou speciální mast," upřesnila Jandová.

Dobrou zprávou je, že Martině dovolená jen tak neskončí a bolestivé štípance ji dovolenou zkazí snad jen na pár dní. Martina v Thajsku pobude ještě skoro skoro dva měsíce. Stejně jako loni se do Čech vrátí až v březnu. ■