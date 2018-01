Pamatujete si ji ještě z České Miss? Krásná brunetka zmizela z mola, modeling jí nebyl po chuti

Druhá Česká Vicemiss 2007 se dnes živí jako herečka. Michaela Feuereislová

„Po působení v Miss jsem se rozhodla jít jinou cestou. Neodsuzuju to, ale cítila jsem, že patřím jinam. Zvítězilo herectví,” říká Lili, pro kterou bylo vždy snem stát se herečkou. Již několik let je sympatická brunetka ve stálém angažmá v Městském divadle v Mostě a hostuje také v Městských divadlech pražských.

S Fischerovou jsme se potkali na zkoušce představení Horečka úterní noci. Jde o vystoupení pěveckých a hereckých osobností, které se dobrovolně sešly, vzdaly se honoráře a rozhodly se dělat to, co je baví, tedy hrát a zpívat, pro dobrou věc. Výtěžek z prodeje vstupenek poputuje do nadačního fondu Veroniky Kašákové. Celou akci pořádá právě divadelní společnost Indigo company, pod kterou spadá i Fischerová. ■