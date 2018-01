Dceru Demi Moore a Bruce Willise Rumer zaskočili fotografové. Na večeři s kámoškou přišla v průsvitném topu

Rumer Willis Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Herečka přitom v roce 2014 veřejně podpořila kampaň Free The Nipple (svobodu bradavkám), která vznikla v reakci na cenzuru na sociálních sítích. Tak daleko, jako její mladší sestra Scout, která se, rovněž v rámci zmíněné kampaně, po New Yorku několikrát procházela nahoře bez, nebo v průhledném tričku, ale nešla.

Rumer, která na sebe hodně pozornosti strhla vítězstvím v soutěži Dancing with the Stars a účinkováním na Broadwayi, se čím dál více uplatňuje také jako seriálová a filmová herečka. Loni se představila ve třech projektech včetně úspěšného seriálu Empire.

Kdo by v tomto směru ale čekal ‚tlačenku‘ od rodičů, prý by se mýlil. Pro magazín People uvedla, že její rodiče nejsou z ranku těch, kteří by chtěli mít z dětí hvězdy a tlačili je do šoubyznysu. Naštěstí, dodala Rumer, která si váží toho, že i s rodiči hollywoodskými hvězdami, měla na výběr. ■