Tento pevný zadeček v plavkách budou na Bali vídat častěji. Dara Rolins si dlouhodobě pronajala místo v ráji

Dara Rolins už je na Bali doslova jako doma. Foto: Instagram D. Rolins

Jejími oblíbenými místy se stalo Los Angeles, kde uvažovala o koupi nemovitosti, Spojené arabské emiráty a byla také častou návštěvnicí Marbelly na jihu Španělska. Nyní se jejím cílem stává opakovaně ostrov Bali.

Pro Daru má toto mystické místo zvláštní význam. Dozvěděli jsme se, že popová diva si ve vesnici Canggu dokonce dlouhodobě na několik let pronajala dům. Aktuálně zde Rolins tráví měsíční pobyt se svou dcerou Laurou a její aktivity by se daly shrnout do názvu filmu Jíst, meditovat, milovat.

Zpěvačka si užívá výborného jídla, pravidelně dochází na lekce jógy, které propadla, a dá se očekávat, že i poslední položka bude brzy splněna, hned co ji v asijském ráji navštíví její partner Patrik „Rytmus“ Vrbovský (41). ■