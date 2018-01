Uvidíme ji i v pokračování úspěšného seriálu. Česká Audrey Hepburn potvrdila účast v První republice

Brigita Cmuntová na zkoušce Horečky úterní noci Michaela Feuereislová

My jsme ji potkali zrovna na zkoušce představení Horečka úterní noci, kde se setkala řada pěveckých a hereckých osobností, které se dobrovolně a bez nároku na honorář rozhodly dělat to, co je baví, tedy hrát a zpívat, pro dobrou věc. Výtěžek z prodeje vstupenek totiž putuje do nadačního fondu Veroniky Kašákové.

Ptali jsme se éterické krásky, jestli víc zpívá, nebo hraje: „Těžko říct. Dřív jsem víc zpívala, teď se zase věnuju víc herectví, záleží na nabídkách, které přichází,” říká herečka, která je nejspokojenější, když se může najednou uplatnit ve více polohách. „Vystudovala jsem na konzervatoři Jaroslava Ježka obor muzikál, tak ráda spojuju složky hraní, zpívání a tancování,” doplnila.

„To, že jsem mohla půl roku natáčet, mě ohromně posunulo. Jinak se v mém životě zase tolik nezměnilo. Pro mě je důležité, abych v životě někam směřovala,” uvedla Cmuntová, která nám potvrdila, že se objeví i ve třetí řadě zmíněné retro seriálu.

Média občas Brigitu označují za českou Audrey Hepburn. Jak na toto přirovnání k hollywoodské legendě reaguje? „Stalo se mi, že mne dvakrát nebo třikrát někdo přirovnal ke slavné Audrey Hebpurn. Je to milé, jsem ráda, ale já jsem já,”, usmívá se sympatická herečka. ■