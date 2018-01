Okamžiky skutečného štěstí. Takhle si sexy partnerka Romana Vojtka užívala nejlepší dovolenou v životě

Vraspírová si užila dovolenou snů. Foto: Instagram P. Vraspírové

„Tuhle dovolenou jsme si dali k Vánocům. Odjeli jsme prvního ledna a byli jsme tam až do osmého ledna. Vzhledem k tomu, že jsme si tuhle dovolenou nadělili za odměnu, tak nám asi vše vyšlo na jedničku. Skvělé bylo jídlo, resort i výlet, který jsme absolvovali do Dubaje. Bylo to pro mě poprvé, co jsem mohla trávit lednový čas v plavkách,” culila se půvabná zpěvačka.

Vraspírová a Vojtek by brzy chtěli stejnou dovolenou zopakovat s Romanovou dcerou. A podobnou výpravu za sluncem určitě podniknou zase za rok ve stejný čas. „Jelikož v létě zkoušíme vždy nějaké představení, tak je začátek roku pro nás ideální dobou, kdy najít skulinku na to utéct ze zimy do tepla,” říká Petra Vraspírová. „Editku máme u sebe třináct dní v měsíci, a tak jsme na sebe zvyklí. Navíc s dětmi by to na dovolené byla zase úplně jiná energie, tak by se mi to moc líbilo,” uzavřela Petra.

Se zpěvačkou jsme si povídali na zkoušce představení Horečka úterní noci, na kterou se můžete těšit v úterý 23. ledna v divadle Hybernia. Během představení se Petra potká na jevišti s dalšími osobnostmi, jako je například Václav Noid Bárta, Radka Fišarová, Lilian Sarah Fischerová, Ondřej Ruml, Brigita Cmuntová nebo gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi. Všichni vystoupí bez nároku na honorář. Výtěžek z prodeje vstupenek poputuje do nadačního fondu Veroniky Kašákové. ■