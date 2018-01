Britney Spears pokračuje v dovolené a bikiny téměř nesvléká. Tuhle vydřenou figuru by byla škoda schovávat

Britney Spears Profimedia.cz

Poté, co na sklonku roku 2017 odzpívala svůj poslední koncert programu Piece of Me v Las Vegas, si Britney naordinovala volno. To tráví se svými nejbližšími na Havaji, kde si užívá sladkého nicnedělání. Společnost jí dělá její o 13 let mladší partner Sam Asghari i synové.

Ale ani zde si neužije komfortu stoprocentního soukromí. I zde jsou fotografové. Ti si všimli blyštivého kroužku na zpěvaččině prsteníčku, a zahraniční média tak začala spekulovat, zda se Spears nezasnoubila. Ona sama se k fámám nevyjádřila. Pokud by se opravdu chystala svatba, byla by to zpěvaččina třetí. V roce 2004 se v Las Vegas vdala za Jasona Allena Alexandera, sňatek však po 55 hodinách nechali anulovat. Mezi lety 2004 a 2007 byla provdaná za rapera Kevina Federlinea, otce jejích dvou synů Seana (12) a Jaydena (11).

V médiích se objevila také zvěst ze zpěvaččina pracovního života. Prý má už podepsanou další smlouvu na vystupování v Las Vegas. Fanoušci tak o její často vyprodané show nejspíš nepřijdou. ■