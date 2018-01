Raději měla zůstat věrná černé: Obézní herečka přišla na udílení cen jako kráčející cirkusové šapitó

Chrissy Metz Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Korpulentní herečka se stejně jako většina jejích kolegyň na udílení Zlatých glóbů oblékla do černé, aby vyjádřila solidaritu s oběťmi sexuálního obtěžování. V jejím případě byla tato emancipace velmi přínosná. V černých šatech totiž vypadala o pár kil lehčí. Původně prý měla přijít v jiném outfitu, ale chtěla být kolegiální a na poslední chvíli zaúkolovala svou návrhářku.

O pět dní později došlo na rozdávání Critics´ Choice Awards, kde už se mohla Chrissy pořádně vybarvit. V pestrých pruhovaných šatech připomínala cirkusové šapitó. A to nejen vzorem, ale především objemem.

Chrissy Metz byla na obě ceny nominovaná za roli Kate v seriálu This Is Us, ani jedné se ale nedočkala. Na galavečerech bodoval alespoň její kolega Sterling K. Brown. Chrissy však byla nepřehlédnutelná i bez herecké trofeje. ■