Tělo zocelené tréninky a otužováním předvedla v bikinách. Krásná česká modelka čerpala sílu ve vlnách

Denisa vypadá skvěle. Foto: archiv D. Dvořákové

Proč by se trápila v pošmourném počasí, když může vyrazit někam za sluníčkem. Přesně to si říkala Denisa Hromkovičová Dvořáková. Česká topmodelka vyrazila se svým manželem, slovenským fotbalistou a osobním trenérem Martinem Hromkovičem do Dominikánské republiky.