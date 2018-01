Radost z krásné rodinné dovolené vystřídalo zklamání: Tomáš Klus a jeho manželka nemohou volit prezidenta!

Klusovi nemohli volit. Foto: Super.cz/Instagram T. Kluse

Jedno velké negativum ale jinak nádherná dovolená přeci jen má. Tomáš i Tamara jsou známí tím, že jim není lhostejný osud České republiky, a tak chodí aktivně volit.

Ať už se jedná o volby parlamentní, senátní či prezidentské, Klusovi u volebních uren nikdy nechybí. A když nejsou zrovna doma, poctivě si zařídí voličský průkaz. To udělali samozřejmě i předtím, než odcestovali na dovolenou.

Dokonce si zařídili odlet do kanadského Toronta, kde měli možnost odvolit na českém zastupitelském úřadě. Odlet z Karibiku jim ale nebyl dopřán! „Kvůli problémům s kanadskou ambasádou se nám nepodařilo do Toronta odletět. Byť máme víza, platné pasy, koupené letenky, osud tomu tak nechtěl. Nebo spíš byrokratické pasti, které jsme si my lidé na sebe políčili. Cítím smutek a zároveň naději, že třeba i tento příběh nakopne někoho, kdo volit jít nechtěl,“ napsala na sociální síti zklamaná Tamara.

Klusovi původně zvažovali volit v Havaně nebo v New Yorku. Kvůli dlouhé cestě nebo extrémně drahým letenkám ale zkusili odlet do Kanady. Ani tam jim ale nebylo umožněno volit. Tak snad se Klusovi dočkají aspoň možnosti volit v případném druhém kole prezidentských voleb a nenechají si pokazit zbytek jinak pohádkové dovolené. ■