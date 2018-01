Rihanna přišla na pohřeb svého zavražděného příbuzného (✝21) v bílých šatech

Rihanna na pohřbu oplakávala bratrance. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tavon Kaiseen Alleyne byl zastřelen pouhý den poté, co se svými příbuznými oslavil Vánoce. „Odpočívej v pokoji. Nemůžu uvěřit tomu, že jsme se ještě včera objímali. Nikdy by mě nenapadlo, že to bude naposledy, kdy ucítím teplo tvého těla. Navždy tě budu milovat,“ napsala tehdy na Instagram, kde má téměř 60 miliónů fanoušků.

Rihanna se s bratrancem rozloučila na pohřbu na Barbadosu, který byl v duchu místních tradic pojat jako oslava života. V bílé barvě nebyla jen zpěvačka, ale také přátelé zesnulého, kteří nesli jeho rakev.

Tragická smrt zpěvaččina bratrance je důkazem zvyšující se kriminality na Barbadosu. Podle místní policie loni na ostrovním státě došlo ke 28 vraždám. Útočník, který má na svědomí Tavonovu smrt, byl dopaden a na konci ledna bude postaven před soud. ■