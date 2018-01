Rychlé hubnutí za pár dnů bez jojo efektu?

Balíček detox na 20 dní se shakerem zdarma

Co je to detoxikace? Je to očistný a ozdravný proces, během kterého se náš organismus zbavuje jednotlivých zplodin neboli toxinů. Odkud se berou toxiny? Strava bohatá na cukry a tuky, průmyslově zpracované potraviny, stres. V potravinách se mohou nacházet těžké kovy, zemědělské postřiky, které zatěžují náš organismus. Pro tento účel byl za pomocí našich odborníků vyvinuty unikátní produktu Smoothie detox a Smoothie spinach-banana, který za pomocí zeleniny a rostlinných proteinů čistí váš organismus. Pouze nyní za skvělou cenu 1199,- Kč spolu se shakerem zdarma.