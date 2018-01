Výstřední rocker, který má šanci vystoupit na Eurovizi, žil dlouho bez domova. Špatná hygiena ho psychicky zdeptala

Frontman kapely Doctor Victor musel bydlet ve zkušebně bez koupelny. Super.cz

V nedávné minulosti se ocitl frontman kapely Doctor Victor dokonce vlivem svého divokého chování bez domova. Vojtěcha vyhodili z internátu a on byl nucený bydlet ve zkušebně své kapely. „Nebylo to vůbec jednoduchý, ten, kdo si to neprožije, tak neví. Já bych to ale na druhou stranu nechtěl zveličovat, přece jenom bydlet ve zkušebně je ještě dobrý,” říká.

Trávit delší čas v prostoru primárně neurčeném k bydlení mělo svá pozitiva i negativa. „Nebylo to zase tak špatný, člověk tam aspoň cvičil. Ze začátku to byla sranda, pak to bylo ale trošku vliv na psychiku. Pokud člověk přebývá delší dobu na místě, kde není zrovna nejlepší hygiena, tak to není jednoduchý,” svěřil se nám Vojtěch.

Tuto nevšední zkušenost rocker nakonec zúročil a na základě tohoto zážitku vznikla skladba StandUP, se kterou se kapela utká o vítězství v národním kole Eurovize. „Každá naše skladba je o našem zážitku nebo snech. Tahle píseň je právě o tom, jak se odrazit ode dna. ■