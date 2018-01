Tom Hanks tvoří s manželkou zamilovaný pár už 30 let: Společně ustáli i rakovinu

Tom Hanks s manželkou Ritou Wilson Profimedia.cz

Za slušňáka není jen na filmovém plátně, ale také v civilu. Letos v dubnu tomu bude už 30 let, co Tom Hanks (61) vstoupil do manželství s hereckou kolegyní Ritou Wilson (61). Tak stabilní a spokojený pár je v Hollywoodu velkou vzácností.