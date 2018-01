Trauma Kamila z Tří oříšků pro Popelku: Otec trpěl v komunistickém žaláři, matka se málem otrávila plynem

Vítězslav Jandák zavzpomínal na své nelehké dospívání. Foto: archiv Česká televize/Robert Novák

Jandákův tatínek byl za okupace v odboji a pracoval pro britskou tajnou službu. Gestapo ho však zatklo a vyslýchalo na Pankráci. Válku nakonec přežil, ale netušil, že ho budou po válce věznit i Češi. Po válce pracoval na ministerstvu vnitra v ochranné službě Jana Masaryka a Edvarda Beneše. Po komunistickém puči musel z vnitra odejít a pracoval jako jeřábník.

Britové mu nabízeli emigraci, ale kvůli rodině odmítl. Komunistická Státní bezpečnost ho však coby reakční živel sledovala a brzy spadla klec. Roku 1960 byl Jandákův tatínek zatčen a policie na pozemku domu, kde Jandákovi žili, našla ukryté zbraně. Odsouzen byl na pět let a trest si odpykával v těžkém žaláři v Minkovicích u Liberce.

Vítězslav a jeho rodina zatčení tatínka těžce nesli. Vidět ho mohli jednou za tři měsíce. „Byl to jeden z nejtěžších lágrů. Za tátou jsme jezdili vlakem a byl to vlak smutku a pláče, nejsmutnější vlak na světě, protože tím vlakem jezdili většinou příbuzní a rodiny těch, kteří tam seděli,“ zavzpomínal v pořadu 13. komnata Jandák (Česká televize uvede dnes večer).

Hercova maminka se dokonce pokusila o sebevraždu. „Byla ubrečená, přitápěla si plynem a jednou jsme mámu našli, jak klečí u trouby a nebyla zapálená, takže se máma chtěla otrávit. Samozřejmě jsme to nikde neřekli, protože by ji odvezli do blázince, to bylo ošklivý,“ líčil Jandák.

Rodina samozřejmě přišla o všechen majetek a Vítězslav, který chtěl studovat práva, dostal zákaz. Tatínka naštěstí propustili po třech letech na amnestii a Jandák nakonec vystudoval herectví. Objevil se v celé řadě filmů a seriálů (Tři oříšky pro Popelku, Tankový prapor, Metráček, Arabela, Z pekla štěstí). Po revoluci strávil dvanáct let v politice, kterou loni opustil a vrátil se zpátky k herectví (nejnověji Přání k mání). ■