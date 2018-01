Veronika Kašáková a její pozdravy z ráje: Vystavila malý zadeček v plavkách a tohle vzkazuje těm, kteří jí nepřáli

Veronika Kašáková strávila dovolenou na Bali. Foto: Super.cz/ Instagram V. Kašákové

Z ostrova fanouškům pravidelně posílala fotky, ale komunikovala s nimi nejen obrazově, ale i slovně. K většině snímků přidala víc než jen emotikonu palmy nebo mořské vlny. Její komentáře se často, nejen v době dovolených, nesou v duchu vděčnosti za všechno, co má. Za léta strávená v dětském domově není na život naštvaná. Spíš naopak. Hezky o dětství mluví i její bratr, moderátor Karel Kašák.

Těžké období nastalo až později a Veronika se ze zkušenosti vypsala v jednom z posledních příspěvků. „Nejtěžší životní situace a současně ta nejlepší, byla ta, když ve mě nikdo nevěřil a odmítali mě. To bylo z počátku to nejhorší, co jsem zažila, ale poté se situace vyjevila jako ta nejlepší. Člověku totiž nezbývá nic jiného, než spoléhat sám na sebe a následně si začít věřit. Děkuji vám, bylo to nejlepší, co jste pro mě mohli udělat,“ vzkázala všem, kteří jí nepřáli. ■