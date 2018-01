Poslední rozloučení s tragicky zesnulým Jakubem Zedníčkem (✝27): Dorazil zdrcený strýc Pavel i kolegové z divadla

Poslední rozloučení s Jakubem Zedníčkem v Městském divadle Brno Právo

Sbohem mu přišla dát rodina i přátelé a kolegové z divadla, mezi nimi Alena Antalová (45) či Zdeněk Junák. Z Floridy dorazil zdrcený strýc Pavel Zedníček (68) s manželkou Hanou.

„Tvůj odchod je výsledkem krajně nespravedlivé tragédie,“ řekl při jevištním rozloučení se Zedníčkem ředitel divadla Stanislav Moša. U rakve umělce drželi čestnou stráž všichni členové divadelního souboru. Pláč ale přerušoval i smích, a to díky veselým vzpomínkám na společné zážitky, o které se s přítomnými podělil Zedníčkův kolega a kamarád Dušan Vitázek. Připomněl neutuchající humor, kreativitu, a především energii svého přítele. „Byl jako kometa,“ připomněl herec.

Hned poté Zedníčkovi kolegové naposledy u rakve zastepovali a sborově zazpívali. Ještě před tím mu zahrála cimbálovka, přičemž na plátně na jevišti se promítaly nejen fotografie herce, ale i úryvky z inscenací, v nichž vystupoval. Na závěr, ještě před tím, než spadla opona, mu kolegové z divadla zazpívali píseň Here Comes The Sun od Beatles. Poté co za ní rakev zmizela, zazněl dlouhý aplaus.

Jakub Zedníček v osudný den cestoval po dálnici D1 a narazil do svodidel. Z auta vystoupil a zřejmě chtěl přejít na druhou stranu vozovky, když jej srazil jiný vůz. Zůstala po něm partnerka Lenka Janíková a teprve devítiměsíční dcerka Maya.

Zedníček v Městském divadle Brno ztvárnil mnoho rolí na činoherní i hudební scéně. Z těch posledních jmenujme představení Jakub a jeho pán či muzikály Bítls a Chaplin. Brněnské publikum nejednou rozesmál také jako Buddy Walsh v muzikálu Donaha! Svou životní partnerku potkal při zkoušení muzikálu Chicago. V Ostrovu pokladů si zahrál Johna Silvera. Cit pro nadsázku a humor prokázal ztvárněním hlavní role v muzikálu Mladý Frankenstein. Měl se objevit také v připravovaném muzikálu brněnského městského divadla, a to v Horečce sobotní noci.

Po smutečním rozloučení v divadle se rodina a většina Zedníčkových přátel přesunula na Ústřední hřbitov, kde se bude konat smuteční obřad. ■