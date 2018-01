Poznáte pětiletého kloučka na lyžích? Je to jeden z našich nejlepších zpěváků a otec české olympijské naděje

Janek Ledecký lyžuje odmalička. Foto: archiv J. Ledeckého

Než se zpěvák postaví na jeviště v Divadle Hybernia ve svém muzikálu IAGO, cestuje s dcerou Ester. "V lednu, mezi závody Ester, stihnu ještě pár koncertů, co se nevešly do vánočního turné. Střídavě tak budu s Ester na horách a koncertovat. A pak už hurá do Prahy. Poslední lednový víkend mě čekají představení IAGA. Těším se jak malé děcko," prozradil Janek.

Je o něm známo, že zimní sporty doslova miluje a kdykoli může, vyráží na hory. Velmi zdatně ovládá lyže i jízdu na snowboardu. Dcera Ester zdědila vášeň pro tyto aktivity po tátovi a nutno říci, že v letošní sezóně se jí opět velmi daří. "Ester poctivě trénovala i během Vánoc a já jsem jí samozřejmě při trénincích asistoval. Počasí bylo příšerné, ale tréninky očividně kvalitní. Hned ze Špindlu jsme se přesunuli do Rakouska, kde Ester vyhrála už třetí paralelní obřák Světového poháru ve snowboardingu v sezóně,“ pochlubil se hrdě výsledky své dcery a talentované sportovkyně.

Na Vánoce se letos vydali právě do Špindlerova Mlýna, kam se odstěhovali, když byly jejich děti malé. "Byli jsme po pěti letech ve Špindlu, ve velké rodinné sestavě. Dárků jsem dostal určitě víc, než zasloužím," usmívá se. Pod stromečkem ho čekalo i jedno velké překvapení, ze kterého měl a má obrovskou radost. "Dostal jsem parádní červenou kytaru. Ještě jsem na tak povedenou kytaru nehrál. Už se nemůžu dočkat prvních koncertů v roce 2018," dodal Janek.

A na co se nejvíc letos těší? "Nejvíc se těším na koncerty s novou kytarou. Na Ester na závodech. Na Jonáše a jeho novou výstavu. Na to že si zlepším řezaný oblouk na prkně. Na dobrý vítr v létě na Lefkádě. No a pak ještě pár přání, která si nechám pro sebe...a samozřejmě na IAGA, baví mě to čím dál víc," dodal. ■