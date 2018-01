Dřív zpíval na ulici a utíkal před policisty. Dnes má tenhle hezounek šanci vystupovat před čtvrt miliardou lidí

Tahle skladba je příkladem toho, že se drsné rozchody někdy vyplácejí. Super.cz

O účast na světovém finále Eurovision Song Contest v portugalském Lisabonu bojuje také Mikolas Josef. Ten se snaží uspět s písní Lie to Me, která pojednává o rozchodu s jeho přítelkyní, kterou prý svedl zpěvákův nejlepší kamarád.

„Rozhodně to není vyřizování účtů. Ta písnička je o tom, jak se dá pozitivně přemýšlet nad tím, když člověk skončí ve špatných situacích. Jak se vytáhnout nahoru,” říká mladý zpěvák, který má šanci zúčastnit se show, kterou ve více než dvaačtyřiceti zemích sleduje přes čtvrt miliardy diváků.

O účasti na Eurovizi Mikolas snil už v době, kdy jako busker zpíval ilegálně na ulici. „Už tehdy jsem si říkal, jaké by to bylo,” říká zpěvák, který na toto období rád vzpomíná. „Bylo to skvělé období a rád bych na něj nezapomněl,” říká Josef a na to téma uvádí: „Doufám, že si v životě najdu někdy čas a budu si moct na ulici zazpívat, A taky doufám, že to bude tentokrát už legálně a nebudu muset utíkat před policajtama.” ■