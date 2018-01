První polibek na veřejnosti: Takhle se na Alenu Šeredovou vrhnul její pohledný a zamilovaný miliardář

Alena Šeredová s přítelem Profimedia.cz

Tentokrát se ale zamilovaný pár nehlídal a svou lásku demonstroval přímo na basketbalovém zápase mezi týmy Basket Brescia Leonessa a Fiat Torino Auxilium. Italský boháč Alenu vášnivě políbil a v té chvíli ho vůbec nezajímal zápas, který sledovali i modelčini synové David (9) a Louis (10).

Syny má česká modelka z manželství s brankářem Gigim Buffonem. Alena je po boku dědice automobilky evidentně šťastná jako blecha a rozpad hvězdného manželství s legendárním brankářem už dávno hodila za hlavu, byť kvůli přísnějším zákonům nebyla ještě loni na podzim s Gigim rozvedena.

Ani tak by se prý ale do druhé svatby nehrnula. "Jsem pořád ve vztahu, máme se fajn a žijeme si tak nějak normálně. Nejsem rozvedená, takže se nebudu vdávat, a ani nevím, jestli by se mi chtělo,“ nechala se loni slyšet v Top Staru Šeredová. ■