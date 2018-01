Je šťastný jako blecha: Nejzubatější zpěvák SuperStar se stal tatínkem!

Thomas Puskailer s manželkou Profimedia.cz

„Mám největší a nejkrásnější zprávu, včera se naše rodina rozrostla. Narodil se nám největší zázrak, jaký nám život může dát. Dali jsme mu jméno Noah Benjamin Puskailer,“ pochlubil se na sociální síti novopečený tatínek.

Chlapeček se narodil v Bratislavě, měří 48 centimetrů a váží 3630 gramů. „Všichni jsme zdraví a já s Abbie velmi šťastní a vděční,“ dodal Puskailer, který je s Abbie ženatý skoro sedm let. Zubatý zpěvák předloni vydal desku Live For The Moment a patří k uznávaným slovenským hudebníkům. ■