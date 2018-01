Proč se k sobě tak významně tisknou? Víme, co spolu mají Noid a Burešová

Co mezi nimi je? Michaela Feuereislová

Do prestižní soutěže Eurovision Song Contest se Vašek Noid Bárta (37) aktivně zapojil před třemi lety, když zde s Martou Jandovou (43) soutěžili s písní Hope Never Dies.

Pro někoho tedy bylo překvapením, že se rocker objevil na tiskové konferenci k připravovanému ročníku, kde o šanci reprezentovat naši zemi soutěží šest jiných interpretů. Ukázalo se, že jeho přítomnost měla význam. Noid je totiž autorem hudby písně Fly, se kterou v českém klání soutěží Eva Burešová. „Já jsem se zúčastnil jako zpěvák této velké mezinárodní přehlídky v roce 2015 a mám jen ty nejlepší vzpomínky. Tentokrát, pokud by to vyšlo, bych se představil jako autor hudby. Napsal jsem písničku pro Evu Burešovou a snad se bude líbit. Kdyby vše klaplo, jak si tajně i veřejně přeji a postoupili jsme do Portugalska, samozřejmě bych ji doprovázel. Nasadil bych smoking, přehodil pléd a tvářil se strašně důležitě,“ se smíchem uvedl Vašek.

„Jsme kamarádi a nějak jsme se domluvili v jednu chvíli při jednom setkání, že do toho spolu půjdeme. Vašek Noid tuhle soutěž absolvoval, ví, o čem to je, takže určitě udělal muziku, která lidi osloví. No uvidíme, kdybychom vyhráli byl by to můj dosavadní největší úspěch,“ doplnila Vaška Eva Burešová.

Naději na postup si dělají všichni, takže národní kolo bude určitě nejen zajímavé, ale určitě i dramatické. ■