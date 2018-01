Dcera Freje a Galatíkové je vášnivou vyznavačkou adrenalinových sportů. Kristýna Frejová k nim vede i dceru

Kristýna tíhne k adrenalinovým sportům. Michaela Feuereislová

Nejspíš byste to do ní na první pohled neřekli, ale herečka Kristýna Frejová, dcera Věry Galatíkové a Ladislava Freje, je vášnivou vyznavačkou adrenalinových sportů jako například horolezectví nebo potápění bez dýchacího přístroje. Je logické, že při těchto aktivitách se člověk může dostat do vážného nebezpečí.

Stejnou vášeň k adrenalinovým sportům s ní sdílí i její dcera Rachel. Od nebezpečných sportů svou dceru představitelka lékařky Vlčkové ze seriálu Modrý kód neodrazuje, ba naopak. Myslí si totiž, že jí v krizových situacích můžou tyto zkušenosti zachránit dokonce život. „Učí se tam nějaké týmovosti a zodpovědnosti, protože jak v tom lezení, tak v potápění musíte mít vždycky někoho, kdo vás jistí. Máme doma také šedesátimetrové lano, protože jsme bydlely ve čtvrtém patře bez výtahu a vím, že kdyby se cokoliv stalo, tak se Rachelka umí slanit a může pomoci sobě i někomu jinému. Nebo kdyby se ocitla pod vodou, tak nemusí panikařit, protože má dvě minuty času, na které je zatím vytrénovaná. To je i důvod, proč jsme se na tyto sporty asi daly,“ dodala.

Riziko ztráty vědomí z důvodu nedostatku kyslíku si ale dobře uvědomuje. Ani to ji ale od tohoto sportu neodradí. „Mně se to nestalo, ale bohužel se to stalo našemu kamarádovi, který byl jeden z nejtalentovanějších freediverů v Česku, a bohužel to nepřežil. Ale o to víc instruktoři apelují na to, že nikdy nesmím přeplavat ani bazén, aniž bych informovala někoho dalšího,“ dodala. ■