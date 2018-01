Roztomilý chlapeček z filmu Karlík a továrna na čokoládu dospěl v muže: Takhle mu to sekne ve smokingu

Freddie Highmore po 13 letech Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Film režiséra Tima Burtona s Johnnym Deppem v hlavní roli se stal diváckým hitem a rozjel kariéru tehdy dvanáctileté dětské herecké hvězdy. Freddie si následně zahrál v Dobrém ročníku či Kronice rodu Spiderwicků.

S koncem dětství se mohlo zdát, že jeho kariéra uvadá. Freddie se však stejně jako spousta hollywoodských herců zaměřil na televizní produkci. Zahrál si v seriálech Batesův motel a The Good Doctor. Za druhý z nich byl letos dokonce nominován na Zlatý glóbus. Nejlepším hercem v dramatickém seriálu byl ale místo něj zvolen Sterling K. Brown za This Is Us. ■